Місцеві мешканки Любов Голощапова та Ольга Хозя розповіли кореспондентці 24 Каналу про наслідки ракетного удару. Вибухова хвиля знесла паркани, вікна та дахи будинків.

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Чи є постраждалі

Дім дуже сильно пошкодило, паркана немає, в машині повилітало скло, дах впав. Слава Богу, дитину з ванни ледь дістали, малеча дуже перелякана. Але, на щастя, всі живі,

– розповідає Ольга Хозя.

Інша жителька села Любов Голощапова розповіла, що на момент прильоту разом із сім'єю перебували в кухні. Ця кімната – єдина, яка не зазнала руйнувань у будинку Любові.

Жінки кажуть, що вибух був настільки сильний, що в будинках попадали люстри та відвалилися двері.

Внаслідок влучання утворилась невелика вирва

Кореспондент Суспільного розповів, що на місці прильоту утворилась вирва, діаметром 3 метри і глибиною близько 20 – 30 сантиметрів.

Наслідки обстрілу села Котляри / Фото Суспільне

За інформацією рятувальників, ракета влучила поблизу гаража на території приватного домоволодіння. Поранених чи загиблих внаслідок атаки по Харкову та передмістю немає.

"Гараж знищений, пошкоджень зазнали 3 авто. Щонайменше 4 будинки пошкоджені вибуховою хвилею", – зазначив речник обласного управління ДСНС Євген Василенко.

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