Місцеві мешканки Любов Голощапова та Ольга Хозя розповіли кореспондентці 24 Каналу про наслідки ракетного удару. Вибухова хвиля знесла паркани, вікна та дахи будинків.
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Чи є постраждалі
Дім дуже сильно пошкодило, паркана немає, в машині повилітало скло, дах впав. Слава Богу, дитину з ванни ледь дістали, малеча дуже перелякана. Але, на щастя, всі живі,
– розповідає Ольга Хозя.
Інша жителька села Любов Голощапова розповіла, що на момент прильоту разом із сім'єю перебували в кухні. Ця кімната – єдина, яка не зазнала руйнувань у будинку Любові.
Жінки кажуть, що вибух був настільки сильний, що в будинках попадали люстри та відвалилися двері.
Внаслідок влучання утворилась невелика вирва
Кореспондент Суспільного розповів, що на місці прильоту утворилась вирва, діаметром 3 метри і глибиною близько 20 – 30 сантиметрів.
Наслідки обстрілу села Котляри / Фото Суспільне
За інформацією рятувальників, ракета влучила поблизу гаража на території приватного домоволодіння. Поранених чи загиблих внаслідок атаки по Харкову та передмістю немає.
"Гараж знищений, пошкоджень зазнали 3 авто. Щонайменше 4 будинки пошкоджені вибуховою хвилею", – зазначив речник обласного управління ДСНС Євген Василенко.
Нічна атака на Харків: що відомо
- 22 квітня близько 22:02 у Харківській області розпочалась повітряна тривога. Менш ніж за годину країна-агресорка випустила по місту та області щонайменше 7 ракет С-300.
- Поки росіяни атакували місто, у Бєлгороді місцеві жителі нібито чули роботу ППО та вибухи.
- В Харківській ОВА заявили, що зафіксували загалом 5 прильотів як у місті, так і в Харківській області. Мер міста Ігор Терехов заявив, що у Харкові було атаковано декілька районів.
- Ворог атакував Слобідський та Основ'янський райони Харкова. В обох випадках під обстрілом були цивільні об'єкти. Станом на зараз інформація щодо постраждалих уточнюється.
- Під час повітряної тривоги на заправці "УкрГазВидобування" сталася пожежа. Відомо, що вибухнули цистерни з газом. На щастя, поранених внаслідок вибуху та пожежі немає.
- Цікаво, що на місці інциденту не знайшли жодних вирв, уламків або слідів вибуху ракети навколо АЗС. За неофіційною інформацією слідчих, вибух цистерни із газом на заправці, ймовірно, не був пов'язаний із ракетним обстрілом окупантів.