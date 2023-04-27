На жаль, внаслідок обстрілу є загиблий та поранені. Серед постраждалих – працівники "Харківобленерго".

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Ворог знову вдарив по Харківщині

Як розповів очільник ОВА Олег Синєгубов, вдень 27 квітня росіяни обстріляли село Токарівка Харківського району. Внаслідок цього постраждали працівники "Харківобленерго", що працювали над відновленням ліній електропередач.

На жаль, 1 людина загинула, ще 4 отримали поранення. Наразі медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Зверніть увагу! Зранку 27 квітня окупанти з артилерії обстріляли село Липці Харківського району. Є влучання у житлову забудову. На місці прцювали екстрені служби. На щастя, постраждалих немає.

Росіяни часто цинічно обстрілюють Харківщину