Вага таких мін становить лише 80 грамів, а довжина сягає лише майже 12 сантиметрів. Тож через цікавість пернатих боєприпаси можуть опинятися у неочікуваних місцях, які раніше уже перевіряли сапери.

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Птахи справді можуть переносити міни

Зазначимо, що несподівана інформація про таку небезпеку наразі є непідтвердженою. Однак фахівці Харківського зоопарку погодилися, що цікавість птахів й справді може завдавати шкоду людям. Зокрема, про поведінку пернатих детальніше розповів заступник завідувача культурно-просвітницького відділу Харківського зоопарку Дмитро Стрєлков.

Це цілком правдоподібно. Воронові птахи, особливо ворон і сіра ворона, Зазвичай ці птахи насторожено ставляться до виробів людини, але в наш час деякі з них настільки звикли до життя поруч із людьми, що здатні досить безтурботно поставитися до подібних речей. Предмет вагою у 80 грамів вони можуть перенести на льоту і потім упустити,

– розповів він.

Відтак внаслідок можливої допитливості птахів можуть страждати люди. Так, наприклад, в Ізюмі жінка підірвалася на міні на ринку, а в Балаклії вибух стався практично в центрі міста, поблизу від супермаркету.

Причиною можуть бути не лише ворони

Фахівці ДСНС розповіли, що такі вибухи можуть бути пов'язані не лише з витівками птахів. Такі "Пелюстки" можуть потрапляти у неочікувані місця й через дистанційне мінування окупантами.

В ході такого мінування боєприпаси можуть застрягати на висоті: в гілках дерев чи на дахах. Згодом через вплив зовнішніх чинників ці малозамітні міни можуть впасти та опинитися там, де на них ніхто не очікував натрапити.

Саме тому рятувальники закликали усіх мешканців бути пильними та обережними. А також у жодному разі не чіпати підозрілі предмети, щоб це не призвело до трагічних наслідків. Натомість про знахідку краще повідомити ДСНС або правоохоронцям. Зробити це можна за номерами 101, 102, 112.