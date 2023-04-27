Йому був 61 рік. Про смерть пропагандиста повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.
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У Новій Каховці підірвався пропагандист
Як стало відомо, 26 квітня у тимчасово окупованій Новій Каховці на міні підірвався 61-річний пропагандист, адвокат Сергій Тветинський. Він був керівником громадської приймальної партії "Справедлива Росія – За правду" на Херсонщині.
61-річний пропагандист, адвокат Сергій Тветинський / фото росЗМІ
Тветинський входив до адвокатської палати Калінінградської області. Однак він призупинив свій адвокатський статус з 22 липня 2022 року, повністю присвятивши себе пропаганді та партійній роботі.
Зазначається, що Тветинський не був членом окупаційної адміністрації Херсонської області, але він був тісно зв’язаний з нею. Окрім цього, пропагандист також був представником "гуманітарної місії" прокремлівського письменника Захара Прілєпіна на півдні України.
Сергій Тветинський підірвався на міні / фото росЗМІ
Сергій Тветинський помер у віці 61 рік / фото росЗМІ
Актуальні втрати росіян на фронті
Станом на 27 квітня за добу наші воїни ліквідували ще 510 окупантів. Загалом вже знищено 188 920 загарбників. Втрати у техніці:
- танків – 3694 (+2) одиниць,
- бойових броньованих машин – 7178 (+16) одиниць,
- артилерійських систем – 2887 (+10) одиниць,
- РСЗВ – 542 (+3) одиниць,
- засоби ППО – 293 (+1) одиниць,
- літаків – 308 (+0) одиниць,
- гелікоптерів – 294 (+0) одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2461 (+21) одиниць,
- крилаті ракети – 911 (+0) одиниць,
- кораблі /катери – 18 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5805 (+13) одиниць,
- спеціальна техніка – 352 (+0) одиниць.