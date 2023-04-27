Йому був 61 рік. Про смерть пропагандиста повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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У Новій Каховці підірвався пропагандист

Як стало відомо, 26 квітня у тимчасово окупованій Новій Каховці на міні підірвався 61-річний пропагандист, адвокат Сергій Тветинський. Він був керівником громадської приймальної партії "Справедлива Росія – За правду" на Херсонщині.



61-річний пропагандист, адвокат Сергій Тветинський / фото росЗМІ

Тветинський входив до адвокатської палати Калінінградської області. Однак він призупинив свій адвокатський статус з 22 липня 2022 року, повністю присвятивши себе пропаганді та партійній роботі.

Зазначається, що Тветинський не був членом окупаційної адміністрації Херсонської області, але він був тісно зв’язаний з нею. Окрім цього, пропагандист також був представником "гуманітарної місії" прокремлівського письменника Захара Прілєпіна на півдні України.



Сергій Тветинський підірвався на міні / фото росЗМІ



Сергій Тветинський помер у віці 61 рік / фото росЗМІ

Актуальні втрати росіян на фронті

Станом на 27 квітня за добу наші воїни ліквідували ще 510 окупантів. Загалом вже знищено 188 920 загарбників. Втрати у техніці: