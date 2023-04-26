Так, на фронті ліквідували депутата з Хакасії, що у Росії, Дмитра Іванова. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.
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ЗСУ ліквідували російського депутата-комуніста
Окупант Дмитро Іванов був депутатом регіонального парламенту від КПРФ (Комуністична партія Росії – 24 Канал). Він пішов добровольцем на війну Росії проти України. До того ж загарбник служив у ПВК "Вагнера".
Геройськи загинув під час виконання військового обов'язку. У нього залишилися жінка-вдова та п'ятеро дітей,
– пишуть пропагандисти.
Зазначається, що Іванова ліквідували ще 27 березня, однак про його смерть стало відомо тільки зараз.
Воювати у складі вагнерівців депутат вирушив у лютому 2023 року. До речі, в Іванова залишилось 5 дітей, наймолодшому – близько 4 місяців.
Депутат-комуніст з Росії Дмитро Іванов / росЗМІ
Актуальні втрати ворога
Станом на 26 квітня українські воїни вже знищили 188 410 окупантів. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 640 російських загарбників. Втрати у техніці:
- танків – 3 696;
- бойових броньованих машин – 7 173;
- артилерійських систем – 2 891;
- РСЗВ – 539;
- засобів ППО – 293;
- літаків – 308;
- гелікоптерів – 294;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 443;
- крилатих ракет – 911;
- кораблів та катерів – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 800;
- спеціальної техніки – 359.