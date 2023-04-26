Так, на фронті ліквідували депутата з Хакасії, що у Росії, Дмитра Іванова. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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ЗСУ ліквідували російського депутата-комуніста

Окупант Дмитро Іванов був депутатом регіонального парламенту від КПРФ (Комуністична партія Росії – 24 Канал). Він пішов добровольцем на війну Росії проти України. До того ж загарбник служив у ПВК "Вагнера".

Геройськи загинув під час виконання військового обов'язку. У нього залишилися жінка-вдова та п'ятеро дітей,

– пишуть пропагандисти.

Зазначається, що Іванова ліквідували ще 27 березня, однак про його смерть стало відомо тільки зараз.

Воювати у складі вагнерівців депутат вирушив у лютому 2023 року. До речі, в Іванова залишилось 5 дітей, наймолодшому – близько 4 місяців.



Депутат-комуніст з Росії Дмитро Іванов / росЗМІ

Актуальні втрати ворога

Станом на 26 квітня українські воїни вже знищили 188 410 окупантів. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 640 російських загарбників. Втрати у техніці: