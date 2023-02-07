Йдеться про Дмітрія Ульянова. Він командував полком мобілізованих із Татарстану. Про це повідомляють росЗМІ, пише 24 Канал.
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Що відомо про ліквідованого росіянина
Зазначають, що Ульянов раніше служив на посаді начальника штабу 7-ї дивізії ВДВ, був командиром 1141-го артполком і командиром 98-ї дивізії ВДВ
Дмітрій Ульянов / Фото росЗМІ
Втрати ворога у техніці станом на 7 лютого
- танків – 3 245;
- бойових броньованих машин – 6 443;
- артилерійських систем – 2 232;
- РСЗВ – 461;
- засобів ППО – 227;
- літаків – 294;
- гелікоптерів – 284;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 958;
- крилатих ракет – 796;
- кораблів та катерів – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 107;
- спеціальної техніки – 208.