Йдеться про Дмітрія Ульянова. Він командував полком мобілізованих із Татарстану. Про це повідомляють росЗМІ, пише 24 Канал.

Читайте також Ворог наступає одразу на 5 напрямках, ЗСУ завдали по окупантах 9 точних ударів, – Генштаб

Що відомо про ліквідованого росіянина

Зазначають, що Ульянов раніше служив на посаді начальника штабу 7-ї дивізії ВДВ, був командиром 1141-го артполком і командиром 98-ї дивізії ВДВ



Дмітрій Ульянов / Фото росЗМІ

Важливо! Протягом минулої доби українські військові розгромили 1 030 російських загарбників. Загалом від початку повномасштабної війни російська армія втратила 133 190 своїх солдатів. Проте варто зазначити, що ця кількість неточна, адже запеклі бойові дії значно ускладнюють підрахунок.

Втрати ворога у техніці станом на 7 лютого

танків – 3 245;

бойових броньованих машин – 6 443;

артилерійських систем – 2 232;

РСЗВ – 461;

засобів ППО – 227;

літаків – 294;

гелікоптерів – 284;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 958;

крилатих ракет – 796;

кораблів та катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 107;

спеціальної техніки – 208.

Цікаво. У ранковому звіті Генштабу ЗСУ, 7 лютого, розповіли, що для реабілітації поранених та прикриваючись цивільними, противник облаштував черговий військовий шпиталь у Херсонській області. На першому поверсі Каїрського психоневрологічного будинку-інтернату розмістили російських військовослужбовців, а цивільних пацієнтів – перевели на інші поверхи. Медичне обладнання окупанти вилучили та перевезли з районної лікарні населеного пункту Велика Лепетиха.