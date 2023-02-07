Йдеться про Дмітрія Ульянова. Він командував полком мобілізованих із Татарстану. Про це повідомляють росЗМІ, пише 24 Канал.

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Що відомо про ліквідованого росіянина

Зазначають, що Ульянов раніше служив на посаді начальника штабу 7-ї дивізії ВДВ, був командиром 1141-го артполком і командиром 98-ї дивізії ВДВ


Дмітрій Ульянов / Фото росЗМІ

Втрати ворога у техніці станом на 7 лютого

  • танків – 3 245;
  • бойових броньованих машин – 6 443;
  • артилерійських систем – 2 232;
  • РСЗВ – 461;
  • засобів ППО – 227;
  • літаків – 294;
  • гелікоптерів – 284;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 958;
  • крилатих ракет – 796;
  • кораблів та катерів – 18;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 107;
  • спеціальної техніки – 208.