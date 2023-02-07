Речь идет о Дмитрии Ульянове. Он командовал полком мобилизованных из Татарстана. Об этом сообщают росСМИ, пишет 24 Канал.

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Что известно о ликвидированном россиянине

Отмечают, что Ульянов ранее служил в должности начальника штаба 7-й дивизии ВДВ, был командиром 1141-го артполком и командиром 98-й дивизии ВДВ



Дмитрий Ульянов / Фото росСМИ

Важно! За прошедшие сутки украинские военные разгромили 1030 российских захватчиков. В общей сложности с начала полномасштабной войны русская армия потеряла 133 190 своих солдат. Однако стоит отметить, что это количество неточно, ведь ожесточенные боевые действия значительно усложняют подсчет.

Потери врага в технике по состоянию на 7 февраля

танков – 3 245;

боевых бронированных машин – 6 443;

артиллерийских систем – 2 232;

РСЗО – 461;

средств ПВО – 227;

самолетов – 294;

вертолетов – 284;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1958;

крылатых ракет – 796;

кораблей и катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5107;

специальной техники – 208.

Любопытно. В утреннем отчете Генштаба ВСУ, 7 февраля, рассказали, что для реабилитации раненых и прикрываясь гражданскими, противник обустроил очередной военный госпиталь в Херсонской области. На первом этаже Каирского психоневрологического дома-интерната разместили российских военнослужащих, а гражданских пациентов перевели на другие этажи. Медицинское оборудование оккупанты изъяли и перевезли из районной больницы населенного пункта Большая Лепетиха.