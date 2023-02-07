Речь идет о Дмитрии Ульянове. Он командовал полком мобилизованных из Татарстана. Об этом сообщают росСМИ, пишет 24 Канал.

Читайте также Враг наступает сразу на 5 направлениях, ВСУ нанесли по оккупантам 9 точных ударов, – Генштаб

Что известно о ликвидированном россиянине

Отмечают, что Ульянов ранее служил в должности начальника штаба 7-й дивизии ВДВ, был командиром 1141-го артполком и командиром 98-й дивизии ВДВ


Дмитрий Ульянов / Фото росСМИ

Потери врага в технике по состоянию на 7 февраля

  • танков – 3 245;
  • боевых бронированных машин – 6 443;
  • артиллерийских систем – 2 232;
  • РСЗО – 461;
  • средств ПВО – 227;
  • самолетов – 294;
  • вертолетов – 284;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 1958;
  • крылатых ракет – 796;
  • кораблей и катеров – 18;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5107;
  • специальной техники – 208.