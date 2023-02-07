Речь идет о Дмитрии Ульянове. Он командовал полком мобилизованных из Татарстана. Об этом сообщают росСМИ, пишет 24 Канал.
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Отмечают, что Ульянов ранее служил в должности начальника штаба 7-й дивизии ВДВ, был командиром 1141-го артполком и командиром 98-й дивизии ВДВ
Дмитрий Ульянов / Фото росСМИ
Потери врага в технике по состоянию на 7 февраля
- танков – 3 245;
- боевых бронированных машин – 6 443;
- артиллерийских систем – 2 232;
- РСЗО – 461;
- средств ПВО – 227;
- самолетов – 294;
- вертолетов – 284;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1958;
- крылатых ракет – 796;
- кораблей и катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5107;
- специальной техники – 208.