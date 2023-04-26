Так, лише за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 640 російських загарбників. Про втрати ворога за даними Генштабу ЗСУ інформує 24 Канал.
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Втрати держави-агресора у війні проти України
За понад 14 місяців повномасштабної війни українські воїни вже знищили:
- особового складу – 188 410 осіб;
- танків – 3 696;
- бойових броньованих машин – 7 173;
- артилерійських систем – 2 891;
- РСЗВ – 539;
- засоби ППО – 293;
- літаків – 308;
- гелікоптерів – 294;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 443;
- крилатих ракет – 911;
- кораблів та катерів – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 800;
- спеціальної техніки – 359.
Втрати ворога станом на 26 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Актуальна інформація з передової
- У ранковому зведенні Генштабу 26 квітня повідомили, що основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.
- Підрозділи Сил оборони протягом минулої доби відбили 39 атак противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку.
- Українська авіація за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу. Крім того, наші воїни збили 2 ворожих розвідувальних БпЛА "Зала" та "Орлан-10".
- Своєю чергою, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили зенітно-ракетний комплекс, 4 райони зосередження особового складу та радіолокаційну станцію агресора.
- У нещодавній заяві речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що противник зазнав значних втрат на Бахмутському напрямку: загинули десятки тисяч військових. Попри ці невдачі, загарбники продовжують просуватися вперед, щодня нещадно штурмуючи місто.