Так, лише за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 640 російських загарбників. Про втрати ворога за даними Генштабу ЗСУ інформує 24 Канал.

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Втрати держави-агресора у війні проти України

За понад 14 місяців повномасштабної війни українські воїни вже знищили:

особового складу – 188 410 осіб;

танків – 3 696;

бойових броньованих машин – 7 173;

артилерійських систем – 2 891;

РСЗВ – 539;

засоби ППО – 293;

літаків – 308;

гелікоптерів – 294;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 443;

крилатих ракет – 911;

кораблів та катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 800;

спеціальної техніки – 359.

Втрати ворога станом на 26 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

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