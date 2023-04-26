Да, только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 640 российских захватчиков. О потерях врага по данным Генштаба ВСУ сообщает 24 Канал.
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Потери государства-агрессора в войне против Украины
За более чем 14 месяцев полномасштабной войны украинские воины уже уничтожили:
- личного состава – 188 410 человек;
- танков – 3696;
- боевых бронированных машин – 7173;
- артиллерийских систем – 2 891;
- РСЗО – 539;
- средства ПВО – 293;
- самолетов – 308;
- вертолетов – 294;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2443;
- крылатых ракет – 911;
- кораблей и катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5800;
- специальной техники – 359.
Потери врага на 26 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ
Актуальная информация по передовой
- В утренней сводке Генштаба 26 апреля сообщили, что основные усилия противник сосредоточивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
- Подразделения Сил обороны за прошедшие сутки отразили 39 атак противника на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.
- Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а также удару по зенитно-ракетному комплексу. Кроме того, наши воины сбили 2 вражеских разведывательных БПЛА "Зала" и "Орлан-10".
- В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили зенитно-ракетный комплекс, 4 района сосредоточения личного состава и радиолокационную станцию агрессора.
- В недавнем заявлении представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что противник понес значительные потери на Бахмутском направлении: погибли десятки тысяч военных. Несмотря на эти неудачи, захватчики продолжают продвигаться вперед, ежедневно беспощадно штурмуя город.