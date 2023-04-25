Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый. Об этом пишет 24 Канал.

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Потери врага в Бахмуте

По его словам, Россия потеряла десятки тысяч своих солдат за весь период обороны Бахмута. "Я думаю, что со временем наши аналитики скажут близкое действительности число убитых россиян на этом направлении", добавил он.

Он отметил, что вагнеровцы не могут самостоятельно выполнять задачи, как они стремились к этому раньше. В Бахмуте России все больше использует воздушно-десантные подразделения, силы специальных назначений. "Поэтому мы понимаем, что потери очень существенны у врага", – заявил Череватый.

Я думаю, что для "Вагнера" это конечный рубеж,

– подчеркнул представитель.

Обратите внимание! С начала полномасштабного вторжения Вооруженные Силы Украины ликвидировали уже 187 770 российских оккупантов. Только за минувшие сутки ВСУ уничтожили 690 вражеских бойцов.

На сколько поредели ряды вагнеровцев

По его данным, вагнеровцы все еще являются большинством атакующих способностей врага. Однако сами они полноценно не способны выполнять боевые задания.

Напомним, что недавно в Новосибирске обнаружили огромное кладбище с погибшими на войне в Украине вагнеровцами. Об этом информируют российские телеграммы-каналы. На опубликованном видео видно, что огромная территория у березового леса заполнена свежими могилами с характерными желто-красными венками.

Отмечают, что десятки убитых боевиков Пригожина похоронили на Гусинобродском кладбище.

Один из кварталов кладбища заполнен могилами с одинаковыми крестами, на которых указаны имена мужчин с датами рождения и смерти (преимущественно конец 2022 и первые месяцы 2023-го).