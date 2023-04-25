Об этом информируют российские телеграм-каналы. На опубликованном видео видно, что огромная территория у березового леса заполнена свежими могилами с характерными желто-красными венками, передает 24 Канал.
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Для вагнеровцев выделили целый квартал
Отмечают, что десятки убитых боевиков Пригожина похоронили на Гусинобродском кладбище.
Один из кварталов кладбища заполнен могилами с одинаковыми крестами, на которых указаны имена мужчин с датами рождения и смерти (преимущественно конец 2022 и первые месяцы 2023-го).
В Новосибирске разрослось кладбище вагнеровцев: смотрите видео
На большинстве из них установлены венки с желтыми и красными цветами, характерными для ЧВК "Вагнера". На некоторых могилах отмечены только венки в цветах русского флага.
По предварительной информации, на кладбище появилось более 200 могил. Многие имена на крестах, которые удалось проверить, ранее не упоминались в официальных сообщениях о гибели военнослужащих на войне в Украине.
Это уже не в первый раз, когда массовые захоронения вагнеровцев тщательно скрываются. Очевидно, что Пригожин пытается хвастаться перед минобороны страны-агрессорки, однако на самом деле его преступная организация вскоре закончится.
Другие массовые захоронения вагнеровцев
- Недавно в Иркутске обнаружили 2 захоронения погибших в Украине российских захватчиков. Оба захоронения организованы на Александровском кладбище под Иркутском. Однако кладбище вагнеровцев спрятано как можно дальше у леса.
- Добавим, что могилами вагнеровцев больше всего переполнен Краснодарский край. Местная жительница Горячего Ключа рассказала, что на местном кладбище ежедневно хоронят боевиков ЧВК. Женщина за кадром жалуется, что все могилы свежи и им нет ни конца, ни края. Причем, по словам очевидцы, ликвидированы вагнеровцы всех возрастов: от молодого до старого.
- Российских преступников хоронят не только на Родине. Одно массовое захоронение обнаружили и в Луганской области. В поселке Голубовка (старое название – Кировск), близ Луганска, обнаружили 42 свежих могилы окупантов, которые, скорее всего, воевали в составе ЧВК "Вагнера".