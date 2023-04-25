Об этом информируют российские телеграм-каналы. На опубликованном видео видно, что огромная территория у березового леса заполнена свежими могилами с характерными желто-красными венками, передает 24 Канал.

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Для вагнеровцев выделили целый квартал

Отмечают, что десятки убитых боевиков Пригожина похоронили на Гусинобродском кладбище.

Один из кварталов кладбища заполнен могилами с одинаковыми крестами, на которых указаны имена мужчин с датами рождения и смерти (преимущественно конец 2022 и первые месяцы 2023-го).

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На большинстве из них установлены венки с желтыми и красными цветами, характерными для ЧВК "Вагнера". На некоторых могилах отмечены только венки в цветах русского флага.

По предварительной информации, на кладбище появилось более 200 могил. Многие имена на крестах, которые удалось проверить, ранее не упоминались в официальных сообщениях о гибели военнослужащих на войне в Украине.

Это уже не в первый раз, когда массовые захоронения вагнеровцев тщательно скрываются. Очевидно, что Пригожин пытается хвастаться перед минобороны страны-агрессорки, однако на самом деле его преступная организация вскоре закончится.

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