Оба захоронения организованы на Александровском кладбище под Иркутском. Однако кладбище вагнеровцев спрятано как можно дальше у леса.

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Сколько новых могил обнаружили местные

О первых захоронениях российских захватчиков было известно ранее. Оно расположено у центрального входа и называется "Аллея героев", там показательно всего 13 могил.

Однако в дальнем конце кладбища обнаружили еще одно захоронение наемников ЧВК "Вагнера", уже более массовое. Местные жители насчитали там 53 могилы. Интересно, что о смерти некоторых из похороненных там родственники узнали от журналистов. Сестре одного погибшего в "Вагнере" вообще заявили, что такого кладбища не существует.

От Иркутска до Александровского кладбища 11 км. Из двадцати гектаров выделенной под погребение площади занято всего четыре.

Если бы я хотел спрятать массовое захоронение подальше от любопытных глаз, я прятал бы там,

– заявил бывший директор одного из иркутских кладбищ.

Все остальные городские кладбища используют давно и на них трудно найти большой и пустой участок, который, судя по потерям России на войне, еще придется расширять.

Что известно о "секретном" захоронении вагнеровцев

Чтобы добраться до квадрата вагнеровцев на кладбище, нужно пройти насквозь все кладбище. Захоронение ПВК в самом дальнем углу, отдельно от остальных могил.



Где организовали захоронение вагнеровцев в Иркутске

Участок расчистили от леса в конце сентября – начале октября. В то время журналисты фиксировали, как там рубят деревья на краю участка. С помощью фото со спутников также видно, что 15 сентября на этом месте росли деревья, а второго октября их не было.

Могилы начинаются сразу у края леса. Земля вокруг развернута, из нее торчат не до конца искореняемые корни деревьев. Заборов вокруг могил нет, на изголовье каждой – деревянный крест с табличкой без фотографии. На табличках только имя, фамилия, отчество, даты рождения и гибели.

Каждая могила устлана зелеными еловыми ветвями, на которых лежат по два венка. Один в цветах русского триколора, второй с эмблемой ЧВК "Вагнера", на которой написано: "Кровь Честь Родина Отвага ЧВК Вагнер". Только на нескольких могилах есть хоть какие-то фотографии.

Могилы расположены в пять рядов. За ними уже готовят новые места – выкопано более десятка пустых могил.