Обидва поховання організовані на Олександрівському цвинтарі під Іркутськом. Проте кладовище вагнерівців заховане якомога далі, аж біля лісу.

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Скільки нових могил виявили місцеві

Про перше поховання російських загарбників було відомо раніше. Воно розміщене біля центрального входу та називається "Алея героїв", там показово всього 13 могил.

Проте у далекому кінці цвинтаря виявили ще одне поховання найманців ПВК "Вагнера", вже більш масове. Місцеві жителі нарахували там 53 могили. Цікаво, що про смерть деяких із похованих там родичі дізналися від журналістів. Сестрі одного загиблого у "Вагнері" взагалі заявили, що такого цвинтаря не існує.

Від Іркутська до Олександрівського цвинтаря 11 кілометрів. З двадцяти гектарів виділеної під поховання площі наразі зайнято лише чотири.

Якби я хотів сховати масове поховання подалі від цікавих очей, я ховав би там,

– заявив колишній директор одного з іркутських цвинтарів.

Всі інші міські цвинтарі використовують давно й на них важко знайти велику та порожню ділянку, яку, судячи з втрат Росії на війні, ще доведеться розширювати.

Що відомо про "секретне" поховання вагнерівців

Щоб дістатися квадрата "вагнерівців" на цвинтарі, потрібно пройти наскрізь весь цвинтар. Поховання ПВК у найдальшому кутку, окремо від решти могил.



Де організували заховання вагнерівців в Іркутську

Ділянку розчистили від лісу наприкінці вересня – на початку жовтня. У той час журналісти фіксували, як там рубають дерева на краю ділянки. За допомогою фото із супутників також видно, що 15 вересня на цьому місці росли дерева, а другого жовтня їх не було.

Могили починаються відразу біля краю лісу. Земля навколо розгорнута, з неї стирчать не до кінця викорчувані коріння дерев. Парканів навколо могил немає, на узголів'ї кожної – дерев'яний хрест із табличкою без фотографії. На табличках лише ім'я, прізвище, по батькові, дати народження та загибелі.

Кожна могила вистелена зеленими ялиновими гілками, на яких лежать по два вінки. Один у кольорах російського триколору, другий з емблемою ПВК "Вагнера", на якій написано: "Кров Честь Батьківщина Відвага ПВК Вагнер". Лише на кількох могилах є бодай якісь фото.

Могили розташовані у п'ять рядів. За ними вже готують нові місця – викопано більше десятка порожніх могил.