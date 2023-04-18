А від початку повномасштабного вторгнення російське військо скоротилося на 183 130 бійців. Зауважимо, що це приблизна цифра. Реальна статистика може бути значно більшою, але підрахувати усіх ліквідованих ворогів, особливо у зонах ведення активних бойових дій, просто неможливо.

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Втрати Росії у техніці

Зауважимо, що за понад рік повномасштабного вторгнення ворог зазнав чимало втрат також і серед техніки. На брухт перетворили тисячі машин російських загарбників. Пройдімося статистикою детальніше.

танків – 3 661 (+1);

бойових броньованих машин – 7098 (+11);

артилерійських систем – 2810 (+6);

РСЗВ – 538;

засобів ППО – 285;

літаків – 308;

гелікоптерів – 293;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2353 (+6);

крилатих ракет – 911;

кораблів /катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5676 (+4);

спеціальної техніки – 330 (+2).



Актуальна статистика втрат ворога станом на 18 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Відбили понад 70 атак ворога

Зазначимо, що російські військові продовжують намагатися вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Основні наступальні зусилля, попри колосальні втрати, окупанти продовжують зосереджувати на:

Куп'янському;

Лиманському;

Бахмутському;

Авдіївському;

Мар'їнському напрямках.

Упродовж минулої доби на цих напрямках нашим захисникам вдалося відбити понад 70 атак ворога. Найзапекліші бої тривають у Бахмуті та Мар'їнці.

Зауважимо, що за минулу добу авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах скупчення живої сили та техніки ворога. Також відомо, що вдалося збити БпЛА типу "Мерлін", який ворог використовує для розвідки.

Крім того, результативно свою роботу виконали підрозділи ракетних військ і артилерії. Вони уразили 2 райони скупчення живої сили, озброєння та техніки російських загарбників. Крім того, поцілили в одну станцію радіоелектронної боротьби.