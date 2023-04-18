А с начала полномасштабного вторжения российское войско сократилось на 183 130 бойцов. Заметим, что это примерная цифра. Реальная статистика может быть значительно больше, но подсчитать всех ликвидированных врагов, особенно в зонах ведения активных боевых действий, просто невозможно.

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Потери России в технике

Заметим, что за более чем год полномасштабного вторжения враг понес немало потерь также и среди техники. В металлолом превратили тысячи машин российских захватчиков. Пройдемся по статистике поподробнее.

танков – 3 661 (+1);

боевых бронированных машин – 7 098 (+11);

артиллерийских систем – 2 810 (+6);

РСЗО – 538;

средств ПВО – 285;

самолетов – 308;

вертолетов – 293;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 353 (+6);

крылатых ракет – 911;

кораблей/катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5 676 (+4);

специальной техники – 330 (+2).



Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 18 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ

Отразили более 70 атак врага

Отметим, что российские военные продолжают пробовать выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Основные наступательные усилия, несмотря на колоссальные потери, оккупанты продолжают сосредоточивать на:

Купянском;

Лиманском;

Бахмутскому;

Авдеевском;

Марьинском направлениях.

За прошедшие сутки на этих направлениях нашим защитникам удалось отбить более 70 атак врага. Самые ожесточенные бои продолжаются в Бахмуте и Марьинке.

Заметим, что за минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам скопления живой силы и техники противника. Также известно, что удалось сбить БПЛА типа "Мерлин", который враг использует для разведки.

Кроме того, результативно свою работу проделали подразделения ракетных войск и артиллерии. Они поразили 2 района скопления живой силы, вооружения и техники российских захватчиков. Кроме того, попали в одну станцию радиоэлектронной борьбы.