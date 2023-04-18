А с начала полномасштабного вторжения российское войско сократилось на 183 130 бойцов. Заметим, что это примерная цифра. Реальная статистика может быть значительно больше, но подсчитать всех ликвидированных врагов, особенно в зонах ведения активных боевых действий, просто невозможно.
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Потери России в технике
Заметим, что за более чем год полномасштабного вторжения враг понес немало потерь также и среди техники. В металлолом превратили тысячи машин российских захватчиков. Пройдемся по статистике поподробнее.
- танков – 3 661 (+1);
- боевых бронированных машин – 7 098 (+11);
- артиллерийских систем – 2 810 (+6);
- РСЗО – 538;
- средств ПВО – 285;
- самолетов – 308;
- вертолетов – 293;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 353 (+6);
- крылатых ракет – 911;
- кораблей/катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 676 (+4);
- специальной техники – 330 (+2).
Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 18 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ
Отразили более 70 атак врага
Отметим, что российские военные продолжают пробовать выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Основные наступательные усилия, несмотря на колоссальные потери, оккупанты продолжают сосредоточивать на:
- Купянском;
- Лиманском;
- Бахмутскому;
- Авдеевском;
- Марьинском направлениях.
За прошедшие сутки на этих направлениях нашим защитникам удалось отбить более 70 атак врага. Самые ожесточенные бои продолжаются в Бахмуте и Марьинке.
Заметим, что за минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам скопления живой силы и техники противника. Также известно, что удалось сбить БПЛА типа "Мерлин", который враг использует для разведки.
Кроме того, результативно свою работу проделали подразделения ракетных войск и артиллерии. Они поразили 2 района скопления живой силы, вооружения и техники российских захватчиков. Кроме того, попали в одну станцию радиоэлектронной борьбы.