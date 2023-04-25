Про це інформують російські телеграм-канали. На опублікованому відео видно, що величезна територія поблизу березового лісу заповнена свіжими могилами з характерними жовто-червоними вінками, передає 24 Канал.

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Для вагнерівців виділили цілий квартал

Зазначають, що десятки вбитих бойовиків Пригожина поховали на Гусинобродському цвинтарі.

Один із кварталів цвинтаря заповнений могилами з однаковими хрестами, на яких вказані імена чоловіків з датами народження та смерті (переважно кінець 2022 року та перші місяці 2023-го).

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На більшості з них встановлено вінки з жовтими та червоними квітами, характерними для ПВК "Вагнера". На деяких могилах помічені лише вінки у квітах російського прапора.

За попередньою інформацією, на кладовищі з'явилися понад 200 могил. Багато імен на хрестах, які вдалося перевірити, раніше не згадувалися в офіційних повідомленнях про загибель військовослужбовців на війні в Україні.

Це вже не вперше, коли масові поховання вагнерівців ретельно приховуються. Очевидно, що Пригожин намагається вихвалятись перед міноборони країни-агресорки, однак насправді його злочинна організація невдовзі закінчиться.

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