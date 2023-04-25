Їх Пригожин назвав "міні-ПВК". Аналітики американського Інституту вивчення війни заявляють, що власник ПВК "Вагнер" заявив, що відвідав позиції підрозділів "Потік" і "Олександр Невський".
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Що заявив Пригожин
Євгєній Пригожин 24 квітня розкритикував поганий стан цих підрозділів.
Пригожин заявив, що ці підрозділи мають прикривати фланги "Вагнера", і запитав, як ці підрозділи можуть вести бойові дії, якщо в них немає належного постачання та озброєння. Пригожин також розкритикував загальне поширення подібних ПВК, що, ймовірно, свідчить про те, що він розглядає ці нові структури як конкурентів "Вагнера",
– зазначили аналітики.
Вони також розповіли, що ПВК "Потік" – один з трьох добровольчих загонів державної компанії "Газпром". Він є аналогом Російського державного бойового резерву ("БАРС") та підпорядковується ПВК "Редут" міноборони Росії.
Аналітики американського Інституту вивчення війни, опираючись на джерела, пов'язані з вагнерівцями, заявили, що вагнерівці поставили перед "Потоком" завдання – захищати певні щойно захоплені позиції. Проте ця ПВК нібито їх залишила та дозволила українським військам відбити цей район.
Згодом ПВК "Потік" звинуватило керівництво "Газпрому" та "Редут" у поганому забезпеченні. Натомість деякі російські "військові блогери" розкритикували "Потік" за ці звинувачення та приписали їхні невдачі тому, що вони мають статус добровольців.
Заяви військових блогерів і Пригожина вказують на те, що "Вагнер" має повноваження над підприємствами, які належать російському міноборони, що, своєю чергою, свідчить про те, що Пригожин відновив деяку прихильність Кремля,
– пояснили аналітики.
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Останні заяви щодо Пригожина
- Нещодавно власник вагнерівців заявив, що нібито треба завершувати війну. Російський опозиційний політик Геннадій Гудков пояснив, що насправді означають ці заяви. За словами Гудкова, в оточенні Владіміра Путіна лавірують та ведуть придворні ігри. Тобто Пригожин робить ці заяви, ймовірно, щоб вгадати думки "царя", слова, які він бажає чути, і діяти на випередження.
- Згодом в ISW уточнили, що насправді слова Пригожина трактували неточно. Адже насправді він закликав Росію рішуче боротися, щоб перемогти Україну. А слова, які подавали раніше, були пов'язані з труднощами перекладу. Ба більше, вирвані з контексту фрази часто втрачають первісний сенс, враховуючи манеру написання Пригожина.
- Ба більше, аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що у Пригожина з'явився покровитель із міноборони, що підтримує замороження війни. Детальніше про це – читайте тут.