Однак російський опозиційний політик Геннадій Гудков зауважив, що не варто думати нібито Пригожин отримує вказівки з Кремля. Про це він заявив 24 Каналу.

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Пригожин розуміє, чого хоче Путін

На думку Гудкова, в оточенні Владіміра Путіна теж лавірують та ведуть придворні ігри.

Вони повинні вгадати думки царя, слова, які він бажає чути, і діяти на випередження. Пригожин, можливо, вчиняє так само,

– припустив опозиційний політик.

На його думку, ватажок ПВК "Вагнер" не стоїть струнко перед Путіним, а той йому надає інструкції, як діяти.

"Пригожин розуміє, чого хоче Путін – припинення війни, при тому, щоб представити це, як перемогу Росії. Мовляв, вони захопили території, щось "денацифікували", щось "демілітаризували" і дали світові науку. Таки варіант влаштував би Путіна", – впевнений Гудков.

Російського диктатора влаштувала б також ситуація, подібна до тої, що склалася в Україні у 2014 році – не війна й не мир, якась є лінія розмежувань з окремими перестрілками.

Таку війну він міг би вести роками. І Пригожин це розуміє, а також те, що може втратити особистий склад ПВК "Вагнера" і позбутися впливу в серед "придворних" Путіна,

– зазначив співрозмовник.

Саме тому заява Пригожина пов'язана з інтересами Путіна, а також його власними, адже ПВК "Вагнера" зазнає величезних втрат і тому йому вигідно припинити війну зараз.

Чи отримує Пригожин вказівки з Кремля: дивіться відео

В Росії істерика з приводу контрнаступу ЗСУ

Однак сам Путін не може оголосити про припинення війни, поки не відчує, що зможе утримати захоплені території.

Він цього не відчуває. Більш того, в Росії у всіх істерика з приводу майбутнього контрнаступу України. Вони розуміють, вдалий наступ з деокупацією територій змінить розклад сил – в армії, суспільстві, міжнародній спільноті,

– стверджує опозиціонер.

Геннадій Гудков, додав, що Путіна влаштує заморожений конфлікт, і коли він зрозуміє, що цього можна досягти, оголосить про завершення СВО, але на умовах захоплення територій.

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