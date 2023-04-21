Однако российский оппозиционный политик Геннадий Гудков отметил, что не стоит думать, что Пригожин получает указания из Кремля. Об этом он заявил 24 Каналу.

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Пригожин понимает, чего хочет Путин

По мнению Гудкова, в окружении Владимира Путина тоже лавируют и ведут придворные игры.

Они должны угадать мысли царя, слова, которые он хочет слышать, и действовать на опережение. Пригожин, возможно, поступает так же,

– предположил оппозиционный политик.

По его мнению, главарь ЧВК "Вагнер" не стоит смирно перед Путиным, а тот ему дает инструкции, как действовать.

"Пригожин понимает, чего хочет Путин – прекращения войны, при том, чтобы представить это как победу России. Мол, они захватили территории, что-то "денацифицировали", что-то "демилитаризовали" и преподали миру урок. Такой вариант устроил бы Путина", – уверен Гудков.

Российского диктатора устроила бы также ситуация, похожая на сложившуюся в Украине в 2014 году – не война и не мир, какая-то линия разграничений с отдельными перестрелками.

Такую войну он мог бы вести годами. И Пригожин это понимает, а также то, что может потерять личный состав ЧВК "Вагнера" и утратить влияние среди "придворных" Путина,

– отметил собеседник.

Именно поэтому заявление Пригожина связано с интересами Путина, а также его собственными, ведь ЧВК "Вагнера" несет огромные потери и потому ему выгодно прекратить войну сейчас.

Получает ли Пригожин указания из Кремля: смотрите видео

В России истерика по поводу контрнаступления ВСУ

Однако сам Путин не может объявить о прекращении войны, пока не почувствует, что сможет удержать захваченные территории.

Он этого не ощущает. Более того, в России у всех истерика по поводу предстоящего контрнаступления Украины. Они понимают, удачное наступление с деоккупацией территорий изменит расклад сил – в армии, обществе, международном сообществе,

– утверждает оппозиционер.

Геннадий Гудков добавил, что Путина устроит замороженный конфликт, и когда он поймет, что этого можно достичь, объявит о завершении СВО, но на условиях захвата территорий.

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