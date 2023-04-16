В то же время аналитики отмечают, что сообщения некоторых западных источников о призыве Пригожина – неточные. В Институте по изучению объяснили, что не так с трактовкой эссе "повара Путина".

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Пригожин не призывал к прекращению войны

Составители отчета отметили, что в ряде изданий несколько неправильно поняли эссе Пригожина, опубликованное 14 апреля. В нем он делился мнениями относительно украинского контрнаступления и предстоящей войны. "Повар Путина" приводил надуманный довод, который он приписывает "внутренним врагам" России. Ищущим обоснований, почему страна-агрессор должна прекратить войну.

Собственно, по мнению аналитиков, смысл эссе заключался не в призыве это сделать. Отнюдь. Пригожин фактически призвал Россию решительно бороться, чтобы победить Украину. По другому сценарию, враг терпит временное поражение, что "станет катализатором националистического возрождения России". И это, уверен он, станет условием для будущей победы в таком случае.

Фраза вырвана из контекста

"Полное прочтение эссе Пригожина под названием "Только честная борьба: Никаких переговоров", не поддается никакому разумному толкованию, что Пригожин выступал за прекращение российского вторжения в Украину", – говорят в Институте.

Составители отчета напоминают о трудностях перевода. А еще подчеркивают, что стиль Пригожина в значительной степени основывается на прямолинейном сарказме, выборочной двусмысленности, афоризмах, пошлости и ироническом сленге. А отдельно вырванные из контекста фразы часто теряют первоначальный смысл, с учетом манеры написания текстов "поваром Путина".

Между тем, российская правозащитная организация Gulagu.net вскоре опубликует свидетельства бывшего наемника ЧВК "Вагнера". Оно проливает свет на казни украинских военных.

Учредитель организации Владимир Осечкин отметил, что Евгений Пригожин лично согласовал пытки наших пленных и жестокое их убийство. Причем все это он приказывал снимать на камеру.