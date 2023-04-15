Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политолог Алексей Кошелев. По его словам, также Пригожин пытается достучаться до Владимира Путина и показать свою верность диктатору.
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Пригожин видит себя в российской политике
Кошелев отметил, что Пригожин понимает, что его могут физически уничтожить, ведь он позволил себе открыто критиковать военное руководство России. Его главная цель сейчас – выжить и остаться приближенным к Путину.
Политолог обратил внимание, что владелец вагнеровцев всячески пытается войти в российскую политику. Он вспомнил, как в прошлом году российские СМИ постоянно интересовались, придет ли Пригожин на съезд "Либерально-демократической партии России" – политической силы Владимира Жириновского.
Пригожин не пришел на съезд ЛДПР и не стал членом партии. Но он пытается играть в политические игры. Медиа, подконтрольные Пригожину, сейчас пытаются представлять Жириновского чуть ли не святым: что он был прав и нужно его канонизировать,
– сказал Кошелев.
Он предположил, что Пригожин сейчас рассматривает ЛДПР как будущую площадку для будущей политической деятельности. Или вообще планирует создание новой политической силы.
Пригожин – это списанный материал
Кошелев подчеркнул, что для того, чтобы остаться в живых, Пригожин хочет достучаться до Путина и показать свою верность кремлевскому диктатору.
В "слитых" документах Пентагона говорилось, что Путин пытался помирить Пригожина и министра обороны России Сергея Шойгу. Политолог уверен, что это правда, ведь конфликт стал публичным.
"Пригожин – уже списанный материал. Поэтому я думаю, что эта встреча точно была. Это публичный конфликт, который активно транслируется в российских медиа. Это достаточно серьезный удар по Кремлю, доверие к диктатору немного пошатнулось. Пока они поставили Пригожина на место, он стал менее активным", – добавил он.
Путин пытался помирить Пригожина и Шойгу
- "Слитые" документы Пентагона содержат данные о конфликте между владельцем вагнеровцев Пригожиным и министром обороны России Шойгу. Согласно им, российский диктатор Путин пытался уладить конфликт.
- Разведка США отмечала, что Путин вызвал Пригожина и Шойгу на встречу, которая состоялась 22 февраля 2023 года.
- Издание The New York Times утверждает, что большинство информации американская разведка получила, перехватив электронные сообщения. Документы содержат мало данных, о которых рассказали люди.