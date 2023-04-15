Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог Олексій Кошелєв. За його словами, також Пригожин намагається достукатись до Владіміра Путіна та показати, що свою вірність диктатору.

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Пригожин бачить себе в російській політиці

Кошелєв зазначив, що Пригожин розуміє, що його можуть фізично знищити, адже він дозволив собі відкрито критикувати військове керівництво Росії. Його головна мета зараз – вижити та залишитись наближеним до Путіна.

Політолог звернув увагу, що власник вагнерівців всіляко намагається увійти в російську політику. Він пригадав, як минулого року російські ЗМІ постійно цікавились, чи прийде Пригожин на з’їзд "Ліберально-демократичної партії Росії" – політичної сили Владіміра Жиріновського.

Пригожин не прийшов на з’їзд ЛДПР та не став членом партії. Але він намагається грати в політичні ігри. Медіа, підконтрольні Пригожину, зараз намагаються представляти Жиріновського ледь не святим: що він мав рацію та потрібно його канонізувати,

– сказав Кошелєв.

Він припустив, що Пригожин зараз розглядає ЛДПР як майбутній майданчик для майбутньої політичної діяльності. Або взагалі планує створення нової політичної сили.

Пригожин – це списаний матеріал

Кошелєв підкреслив, що для того, щоб залишитись живим, Пригожин хоче достукатись до Путіна та показати свою вірність кремлівському диктатору.

У "злитих" документах Пентагону мовилось, що Путін намагався помирити Пригожина та міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу. Політолог впевнений, що це правда, адже цей конфлікт став публічним.

"Пригожин – вже списаний матеріал. Тому я думаю, що ця зустріч точно була. Це публічний конфлікт, який активно транслюється у російських медіа. Це досить серйозний удар по Кремлю, довіра до диктатора трохи похитнулась. Поки що вони поставили Пригожина на місце, він став менш активним", – додав він.

Путін намагався помирити Пригожина та Шойгу