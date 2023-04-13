Також ці папери в сукупності показують декілька причин, які призвели до того, що Владімір Путін не зміг здобути воєнну перемогу в Україні через понад 13 місяців після повномасштабного нападу.

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Що відбувається у російських відомствах

Серед причин російських невдач на фронті – сварки та перекладання відповідальності в російських відомствах, які відповідають за різні аспекти війни.

Так, російська ФСБ оцінила втрати росіян у війні в Україні як такі, що "наближаються до 110 тисяч" та звинуватила міноборони в тому, що вони приховують масштаби втрат. Федеральна служба безпеки Росії також звинуватила російське міністерство оборони в тому, що у звітах вони не вказують ліквідованих з :

"Росгвардії";

кадирівців;

вагнерівців.

Згідно з документами, саме цю інформацію озвучували співробітники ФСБ і розмову перехопила американська розвідка.

Висновок (США – 24 Канал) підкреслює "небажання військових повідомляти погані новини ланцюжком командування",

– мовиться в документах.

Варто додати, що Сєргєй Шойгу говорив про втрати ще у вересні 2022 року і тоді їх кількість нібито становила 5 937 одиниць особового складу. Це, враховуючи те, що США говорили про 200 тисяч військових, включно з загиблими та пораненими.

Згодом в одному зі "зливів документів" мовилось про – 189 500 – 223 000 втрачених бійців, з них 43 000 – вбиті в бою.

Конфлікт між Пригожиним та Шойгу намагався врегулювати Путін

Нові документи містять дані про конфлікт між власником вагнерівців Пригожиним та міністром оборони Росії Шойгу. Згідно з ними, російський диктатор самотужки намагався залагодити конфлікт. Для цього він викликав Пригожина і Шойгу на зустріч, яка, за даними американської розвідки, відбулася 22 лютого 2023 року.

Зустріч майже напевно стосувалася принаймні частково публічних звинувачень Пригожина і напруженості, що випливає з цього, у відносинах з Шойгу,

– мовилось в документі.

Ба більше, видання стверджує, що більшість інформації американська розвідка отримала, перехопивши електронні повідомлення. Документи містять мало даних, які розповіли люди.

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Зверніть увагу! "Злиті документи" Пентагону оприлюднили 7 квітня. Там нібито містились дані про контрнаступ ЗСУ. Проте українська розвідка пояснила, що частина даних – неправдива, частина – з відкритих джерел. Тобто це може бути російська інформаційно-психологічна операція.