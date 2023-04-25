Только за минувшие сутки ВСУ уничтожили 690 вражеских бойцов. Однако потери могут быть не точными, поскольку бои еще продолжаются.

К теме 12 артиллерийских систем, 8 танков и 660 оккупантов: потери врага по состоянию на 24 апреля

Потери России в войне против Украины

Украинские защитники уже уничтожили:

танков – 3688 (+5);

боевых бронированных машин – 7151 (+12);

артиллерийских систем – 2863 (+14);

РСЗО – 539;

средства ПВО – 291 (+2);

самолетов – 308;

вертолетов – 294;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2437 (+24);

крылатые ракеты – 911;

корабли и катера – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5784 (+31);

специальная техника – 345 (+6).

Добавим, что только за минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла:

9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов,

а также 3 удара по зенитно-ракетным комплексам.

Кроме того, наши защитники сбили 10 вражеских БПЛА разных типов. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили зенитно-ракетный комплекс и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Какая ситуация на фронте

За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 62 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Основные усилия враг и дальше сосредотачивается на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделениями сил обороны Украины за прошедшие сутки были отбиты 43 атаки противника на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

Для оказания медицинской помощи своим раненым российские захватчики продолжают активно использовать медицинские учреждения населенных пунктов временно оккупированной Луганской области. В частности, в городе Хрустальный, оккупанты развернули военный госпиталь на территории городской больницы.