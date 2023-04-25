Лише за минулу добу ЗСУ знищили 690 ворожих бійців. Однак втрати можуть бути не точними, оскільки бої ще тривають.

До теми 12 артилерійських систем, 8 танків та 660 окупантів: втрати ворога станом на 24 квітня

Втрати Росії у війні проти України

Українські захисники вже знищили:

танків – 3688 (+5);

бойових броньованих машин – 7151 (+12);

артилерійських систем – 2863 (+14);

РСЗВ – 539;

засоби ППО – 291 (+2);

літаків – 308;

гелікоптерів – 294;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2437 (+24);

крилаті ракети – 911;

кораблі та катери – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5784 (+31);

спеціальна техніка – 345 (+6).

Додамо, що лише за минулу добу авіація Сил оборони завдала:

9 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів,

а також 3 ударів по зенітно-ракетних комплексах.

Крім того, наші захисники збили 10 ворожих БпЛА різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили зенітно-ракетний комплекс та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.

Яка ситуація на фронті

Минулої доби противник завдав 6 ракетних та 62 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Основні зусилля ворог і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом минулої доби було відбито 43 атаки противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Для надання медичної допомоги своїм пораненим, російські загарбники продовжують активно використовувати медичні заклади населених пунктів тимчасово окупованої Луганської області. Зокрема, у місті Хрустальний, окупанти розгорнули військовий шпиталь на території міської лікарні.