Про це в ефірі телемарафону розповів речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий. Про це пише 24 Канал.

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Втрати ворога у Бахмуті

За його словами, Росія втратила десятки тисяч своїх солдатів за весь період з оборони Бахмуту. "Я думаю, що з часом наші аналітики скажуть близьке до дійсності число вбитих росіян на цьому напрямку", додав він.

Він зауважив, що вагнерівці не можуть самостійно виконувати задачі, як вони прагнули цього раніше. В Бахмуті Росії все більше використовує повітряно-десантні підрозділи, сили спеціальних призначень. "Тому ми розуміємо, що втрати дуже суттєві у ворога", – заявив Череватий.

Я думаю, що для "Вагнера" це кінцевий рубіж,

– наголосив речник.

Зверніть увагу! З початку повномасштабного вторгнення Збройні Сили України ліквідували вже 187 770 російських окупантів. Лише за минулу добу ЗСУ знищили 690 ворожих бійців.

На скільки поріділи рядив вагнерівців

За його даними, вагнерівці все ще являються більшістю атакуючих спроможностей ворога. Проте самі вони повноцінно не здатні виконувати бойові завдання.

Нагадаємо, що нещодавно у Новосибірську виявили величезне кладовище з загиблими на війні в Україні вагнерівцями. Про це інформують російські телеграм-канали. На опублікованому відео видно, що величезна територія поблизу березового лісу заповнена свіжими могилами з характерними жовто-червоними вінками.

​Зазначають, що десятки вбитих бойовиків Пригожина поховали на Гусинобродському цвинтарі.

Один із кварталів цвинтаря заповнений могилами з однаковими хрестами, на яких вказані імена чоловіків з датами народження та смерті (переважно кінець 2022 року та перші місяці 2023-го).