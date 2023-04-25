Про це в ефірі телемарафону розповів речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий. Про це пише 24 Канал.
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Втрати ворога у Бахмуті
За його словами, Росія втратила десятки тисяч своїх солдатів за весь період з оборони Бахмуту. "Я думаю, що з часом наші аналітики скажуть близьке до дійсності число вбитих росіян на цьому напрямку", додав він.
Він зауважив, що вагнерівці не можуть самостійно виконувати задачі, як вони прагнули цього раніше. В Бахмуті Росії все більше використовує повітряно-десантні підрозділи, сили спеціальних призначень. "Тому ми розуміємо, що втрати дуже суттєві у ворога", – заявив Череватий.
Я думаю, що для "Вагнера" це кінцевий рубіж,
– наголосив речник.
На скільки поріділи рядив вагнерівців
За його даними, вагнерівці все ще являються більшістю атакуючих спроможностей ворога. Проте самі вони повноцінно не здатні виконувати бойові завдання.
Нагадаємо, що нещодавно у Новосибірську виявили величезне кладовище з загиблими на війні в Україні вагнерівцями. Про це інформують російські телеграм-канали. На опублікованому відео видно, що величезна територія поблизу березового лісу заповнена свіжими могилами з характерними жовто-червоними вінками.
Зазначають, що десятки вбитих бойовиків Пригожина поховали на Гусинобродському цвинтарі.
Один із кварталів цвинтаря заповнений могилами з однаковими хрестами, на яких вказані імена чоловіків з датами народження та смерті (переважно кінець 2022 року та перші місяці 2023-го).