Через колосальні втрати окупаційних військ, зокрема вагнерівців, росіяни не можуть обійтись без залучення мобілізованих до боїв на фронті. Про це 24 Каналу розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

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Військова ганьба росіян

Російські війська продовжують атакувати незламний Бахмут. Минулої доби ворог завдав 280 ударів артилерійськими системами та РСЗВ. Крім того, у місті відбулось 23 бойових зіткнення та 4 авіанальоти.

"Якщо говорити про ударні сили, то росіяни завдають ударів всіма видами ствольної артилерії, РСЗВ, авіації та дронами-камікадзе. Якщо ж говорити про дії піхоти, зважаючи, що бої йдуть у міській забудові, то там діють малі групи, інакше вони стають занадто помітними", – зазначив Сергій Череватий.

Росіяни вчаться на своїх помилках та враховують, що в ЗСУ є потужна система спостереження. Посилаючи малі групи, вони намагаються здобути хоч пів будинку чи пів вулиці.

Кожна цеглина в Бахмуті дається для них неймовірно дорогою ціною, бо втрати просто колосальні. Мені здається, в них якась "надмета" – взяти це відносно невелике місто, бо воно стає зразком їхньої військової ганьби,

– наголосив речник Східного угруповання ЗСУ.

Хто б'ється за Бахмут

Здебільшого у Бахмуті воюють вагнерівці – вони багато місяців є головною ударною силою ворога на цьому напрямку.

"Вони одні під страхом смерті здатні доволі часто атакувати українські позиції. Через те, що їх не вистачає просто фізично, тому що їх постійно знищують наші військові, вагнерівці змушені поповнюватися. Насамперед за рахунок ДШВ та деяких інших спецпідрозділів", – розповів Сергій Череватий.

За його словами, втрати росіян протягом більш ніж року настільки великі, що вони все ж не можуть обходитись без мобілізованих. Жодна російська бригада не здатна повноцінно виконувати бойові завдання.

На Бахмутському напрямку ворог концентрує усе, що може. Водночас на Лимансько-Куп'янському напрямку окупанти не ведуть атакувальних дій, зосереджуючись лише на артилерійських та авіаційних ударах.

Втрати ворога на Бахмутському напрямку

За минулу добу Збройні Сили України ліквідували 175 окупантів, а 213 – зазнали поранень.

Крім того, українські військові знищили:

ворожий танк Т-72;

4 БМП;

3 гармати МСТА-Б;

5 БПЛА, 2 з яких – Ролан-10, 3 – ZALА;

станцію радіолокаційної боротьби;

4 боєпольових складів боєприпасів.

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