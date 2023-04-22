Видання відзначає, що різні способи обману противника використовували ще з перших воєн, а муляжі техніки почали використовувати ще під час Першої світової війни, коли вперше були застосовані танки. Ще одним прикладом є так звані "Руперти" – манекени, напхані ганчірками, які скидали союзники для відволікання німців під час висадки у Нормандії.

Зверніть увагу Контрнаступ України може визначити не лише її майбутнє, а й майбутнє Європи, – Economist

Манекени, надувні танки й дерев'яні HIMARS

The Economist звернуло увагу на те, що у Росії заявляють про знищення великої кількості систем HIMARS, які США надали Україні. При чому дані Москви свідчать, що вони знищили більше установок, ніж отримала Україна. При цьому і Київ і Вашингтон заявляють, що ЗСУ не втратили жодного HIMARS.

Видання каже, що у ЗСУ є цілий парк дерев'яних копій HIMARS, які встановлюють на важкі вантажівки. Представник фонду "Повернись живим" Андрій Римарук відзначив, що з 2018 року українські військові використовують у навчаннях надувні прототипи зброї. Пояснюють це тим, що дерев'яні макети є важкими, потребують транспортування та складання на місці. Водночас умовний надувний танк чи надувна гаубиця може транспортуватися у рюкзаку, а кілька хвилин роботи насоса досить, щоб встановити цей макет у потрібному місці. Крім того, надувні муляжі дешевші у виробництві, ніж дерев'яні.

У чеській компанії Inflatech кажуть, що зараз можна виготовити надувний муляж будь-якої техніки – танки, артилерія, міномети, кулемети тощо. Однак щодо танкових гармат є певні труднощі через їхню довжину, тому в надувних танках використовують алюмінієві труби замість гармат. Замовлення в цій компанії зросли на 30% після початку повномасштабної війни в Україні.

Та для того, аби ввести в оману операторів дронів, які коригують вогонь, у надувних манекенах встановлюють рефлектори, через які здається, ніби в танк поцілив снаряд.

Однак ЗМІ відзначає, що у росіян також є фабрика з виробництва надувних муляжів, зокрема винищувачів, через що авіабази можуть здаватися переповненими бойовими літаками.

Контрнаступ ЗСУ вирішить долю Європи

The Economist також опублікували матеріал, у якому йдеться про те, що від майбутнього контрнаступу ЗСУ залежить не тільки доля України, але і Європи. Однак видання акцентує на тому, що союзники повинні усвідомити, що цей контрнаступ не буде останньою битвою у цій війні.

Також у виданні наголошують, що у 1994 році США та Велика Британія гарантували Україні захист територіальної цілісності, але ці гарантії не спрацювали в 2014 році, тому нові гарантії, які повинні надати союзники, мають бути дієвими, щоб унеможливити повторний напад Росії.