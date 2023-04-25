Только сегодня убитыми и ранеными в Донецкой области враг потерял более одной роты. Об этом рассказал спикер объединенного пресс-центра Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

Кстати Счет идет в десятках тысяч, – ВСУ рассказали о потерях врага под Бахмутом

Он разъяснил, что рота – это примерно 100 человек. Погиб сегодня 61 оккупант, а ранения получил 81.

Такие потери – ежедневно. Обычно это 2–3 роты,

– добавил Дмитрашковский.

Обратите внимание! По состоянию на 25 апреля ВСУ ликвидировали уже 187 770 российских оккупантов. Только за последние сутки – 690 вражеских бойцов

Россияне меняют тактику

Оккупанты несколько изменили тактику относительно наступательных действий. Удивительно, что 4 дня подряд враг применял группу пехоты без поддержки техники только с артиллерией. То есть атаковали по 10–12 человек, хотя раньше было по 15–30.

Также изменилась тактика в воздухе. Россияне все больше навязывают свою инициативу в воздухе. Вчера по линии разграничения было 68 случаев применения авиации.

Кроме того, захватчики пытаются увеличивать количество разведывательных дронов. В частности, накануне оккупанты впервые использовали "Шахиды" днем, а затем взялись за беспилотники "Ланцеты".