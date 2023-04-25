Лише сьогодні вбитими та пораненими на Донеччині ворог втратив понад одну роту. Про це розповів речник об'єднаного пресцентру Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Він роз'яснив, що рота – це приблизно 100 людей. Загинув сьогодні 61 окупант, а поранень зазнав 81.

Такі втрати – щоденно. Зазвичай це 2 – 3 роти,

– додав Дмитрашківський.

Зверніть увагу! Станом на 25 квітня ЗСУ ліквідували вже 187 770 російських окупантів. Лише за останню добу – 690 ворожих бійців

Росіяни міняють тактику

Окупанти дещо змінили тактику щодо наступальних дій. Дивно, що 4 дні поспіль ворог застосовував групу піхоти без підтримки техніки, лише з артилерією. Тобто атакували по 10 – 12 людей, хоча раніше було по 15 – 30.

Також змінилась тактика в повітрі. Росіяни все більше нав'язують свою ініціативу в повітрі. Вчора по лінії розмежування було 68 випадків застосування авіації.

Крім того, загарбники намагаються збільшувати кількість розвідувальних дронів. Зокрема, напередодні окупанти вперше використали "Шахіди" вдень, а потім взялись за безпілотники "Ланцети".