Так, на фронте был ликвидирован депутат из Хакасии, что в России, Дмитрий Иванов. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.
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ВСУ ликвидировали российского депутата-коммуниста
Оккупант Дмитрий Иванов был депутатом регионального парламента от КПРФ (Коммунистическая партия России – 24 Канал). Он пошел добровольцем на войну России против Украины. К тому же захватчик служил в ЧВК "Вагнера".
Геройски погиб во время исполнения воинского долга. У него остались жена-вдова и пятеро детей,
– пишут пропагандисты.
Отмечается, что Иванов был ликвидирован еще 27 марта, однако о его смерти стало известно только сейчас.
Воевать в составе вагнеровцев депутат отправился в феврале 2023 года. Кстати, у Иванова осталось 5 детей, самому младшему – около 4 месяцев.
Депутат-коммунист из России Дмитрий Иванов / росСМИ
Пресс-служба главаря ЧВК "Вагнера" Пригожина подтвердила смерть депутата Хакасии Дмитрия Иванова.
ЧВК "Вагнера" подтвердила смерть депутата Иванова / росСМИ
Сообщение о гибели Иванова / росСМИ
Актуальные потери врага
По состоянию на 26 апреля украинские воины уже уничтожили 188 410 оккупантов. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 640 российских захватчиков. Потери в технике:
- танков – 3696;
- боевых бронированных машин – 7173;
- артиллерийских систем – 2 891;
- РСЗО – 539;
- средств ПВО – 293;
- самолетов – 308;
- вертолетов – 294;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2443;
- крылатых ракет – 911;
- кораблей и катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5800;
- специальной техники – 359.