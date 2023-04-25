Росія влучила ракетами у будівлі краєзнавчого музею. Там розташовувалося міське управління культури, молоді та спорту, повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про наслідки атаки

Станом на 14:00 відомо про двох загиблих місцевих жительок. Додамо, що раніше повідомляли, що одна з жінок – працівниця музею. Невдовзі виконуючий обов'язки начальника Куп'янської РВА Андрій Канашевич повідомив, що обидві загиблі працювали у міській адміністрації.

Близько 10 людей отримали поранення, 6 з них госпіталізували. Наразі триває пошуково-рятувальна операція, під завалами ще можуть залишатися люди. На місці події працюють всі відповідні служби.

Згодом цю інформацію підтвердив і глава Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він вкотре закликав усіх харків'ян та мешканців області не ігнорувати сигнали тривоги.

Заступник начальника Куп'янського райвідділу поліції Ігор Лаптєв повідомив кореспондентці 24 Каналу, що у краєзнавчому музеї перебували цивільні люди. Загалом було 2 влучання: один, безпосередньо, у будівлю, інший – у землю.

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Додамо, що 22 квітня окупанти також обстріляли Харківщину. Внаслідок цього виникла пожежа. В Харківській ОВА заявили, що зафіксували всього 5 прильотів як у місті, так і в Харківській області. У Новобаварському районі міста через ракетний обстріл виникла пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури.

Окупанти атакували Куп'янськ / Фото 24 Канал, Офіс генпрокурора, Суспільне

Реакція Зеленського

На обстріл Куп'янська вже відреагував і глава держави Володимир Зеленський. Він зазначив, що країна-терорист робить усе, щоб знищити нас повністю. Також Зеленський показав відео з наслідками ракетного обстрілу.

"Країна-терорист робить усе, щоб знищити нас повністю: нашу історію, нашу культуру, наших людей, абсолютно варварськими методами вбиваючи українців. Не маємо права про це забувати ні на секунду. Маємо й будемо відповідати!", – написав глава держави.

Президент наголосив, що відповідальні за воєнні злочини точно будуть безжально покарані.