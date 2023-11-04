Во время полномасштабной войны Украина опередила Афганистан и Сирию и стала самой заминированной страной в мире, пишет TIME.
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Треть украинской территории усеяна миллионами неразорванных мин и кассетных бомб, а также минами-ловушками и осколками снарядов,
– говорится в статье.
Не только контрнаступление: какие последствия минирования
Огромные минные поля не только тормозят контрнаступление ВСУ, но и представляют угрозу жизни 6 миллионам мирных жителей, делают непригодными часть сельскохозяйственных угодий страны, что в свою очередь влияет как на экономическую ситуацию внутри страны, так и на мировое снабжение продовольствием.
"Масштабы загрязнения Украины минами и неразорванными боеприпасами являются самыми большими со времен Второй мировой войны", – цитирует издание министерку экономики Юлию Свириденко.
Мины уносят человеческие жизни
Издание также приводит данные Минэкономики Украины о том, что по состоянию на 1 ноября по меньшей мере 264 мирных жителя погибли от мин, а более 830 были искалечены или ранены. В статистику не учтены находящиеся под оккупацией России территории и где продолжаются тяжелые бои.
В то же время Свириденко сообщила, что у Украины есть план, как вернуть 80% загрязненных земель в хозяйственное использование в течение 10 лет.
Главное о проблеме мин
- На деоккупированных территориях зафиксированы десятки случаев подрыва гражданских на минах. Происходят трагедии и в регионах, расположенных близко к фронту.
- Да, 15 октября в Николаевской области на мине взорвались двое детей. 14-летний мальчик погиб, его 12-летний товарищ получил травмы. В тот же день на Черниговщине на мине в лесополосе взорвались два человека. Один из них погиб.
- Следует понимать, что загрязнены минами не только территории суши, но и акватория Черного моря.