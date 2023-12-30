Про це 24 Каналу розповів депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін, зауваживши, що росіяни планують знести не лише приватні будинки, але й історичні будівлі в кілька поверхів, зокрема, на вулиці Торговій та Італійській. Він додав, що окупанти хочуть на цьому заробити.

Дивіться також Там було справжнє пекло: у Маріуполі біля Драмтеатру цинічно встановили ялинку

"Це – не хаотичний знос будинків", – наголосив Забавін.

Маріупольці розповідають про те, що так звана "окупаційна комісія", яка приходить фіксувати "збитки" від пошкоджень, применшує рівень того, наскільки постраждало помешкання. Наприклад, загарбники можуть оцінити ущент згорілу квартиру як ту, яка постраждала "всього на 20%".

Відповідно, й компенсацію просто смішну, якої не вистачить на те, щоби навіть весь згорілий мотлох винести з цієї квартири. Це не поодинокі випадки, це майже по всьому місту відбувається,

– розповів депутат Маріупольської міськради.

Компенсації може й не бути

Окупанти на місцях будинків, які знесли, а до цього обстріляли, коли захоплювали місто, почали заливати фундамент. Там почалися будівельні роботи. Ворог уже оголосив, що збудоване житло віддадуть на продаж під іпотеку.

Люди, які залишилися без домівок, проживають у родичів чи у напівзгорілих будинках. Дехто живе у підвалах цих будівель.

"Вони дізнаються день за днем, що ніякої компенсації, ніякого житла їм не буде. "Беріть в іпотеку те, що будуватиметься на місці цих спочатку знищених, а потім знесених будинків", – розказав Дмитро Забавін.

Що відбувається у Маріуполі: новини