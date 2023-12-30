Об этом 24 Каналу рассказал депутат Мариупольского горсовета Дмитрий Забавин, отметив, что россияне планируют снести не только частные дома, но и исторические здания в несколько этажей, в частности, на улице Торговой и Итальянской. Он добавил, что оккупанты хотят на этом заработать.

Смотрите также Там был настоящий ад: в Мариуполе возле Драмтеатра цинично установили елку

"Это – не хаотический снос домов", – подчеркнул Забавин.

Мариупольцы рассказывают о том, что так называемая "оккупационная комиссия", которая приходит фиксировать "ущерб" от повреждений, уменьшает уровень того, насколько пострадало жилье. К примеру, захватчики могут оценить дотла сгоревшую квартиру как ту, которая пострадала "всего на 20%".

Соответственно, и компенсацию просто смешную, которой не хватит на то, чтобы даже весь сгоревший хлам вынести из этой квартиры. Это не редкие случаи, это почти по всему городу происходит,

– рассказал депутат Мариупольского горсовета.

Компенсации может и не быть

Оккупанты на местах домов, которые снесли, а до этого обстреляли, когда захватывали город, начали заливать фундамент. Там начались работы по строительству. Враг уже объявил, что построенное жилье отдадут на продажу под ипотеку.

Оставшиеся без домов люди проживают у родственников или в полусгоревших домах. Кое-кто живет в подвалах этих построек.

"Они узнают день за днем, что никакой компенсации, никакого жилья им не будет. "Берите в ипотеку то, что будет строиться на месте этих сначала уничтоженных, а затем снесенных домов", – рассказал Дмитрий Забавин.

Что происходит в Мариуполе: новости