Про атаку у мережі заявив голова окупаційної адміністрації Кадіївки Сєргєй Жевлаков прокоментував. За його словами, під час вибухів ніхто не постраждав, однак наслідків у мережі не опублікував, передає 24 Канал.

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Жевлаков заявив, що по Кадіївці уночі 6 січня нібито завдали удару нібито з установки HIMARS. Традиційно, окупант звинуватив у всьому Україну.

Було випущено дві ракети, постраждала цивільна інфраструктура, у тому числі будівля готелю "Донбас". На щастя, ніхто не постраждав,

– заявив гауляйтер.

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Варто наголосити, що у жодному з пропагандистських телеграм-каналів не опублікували наслідки "обстрілу". Можна припустити, що під ударом опинилися військові об'єкти. Окрім того, у ніч на 5 січня місцеві жителі також чули щонайменше 2 потужних вибухи.

До слова, у готелі "Донбас" не вперше квітне "бавовна". Так, у серпні 2022 року та у травні 2023 року там вже лунали вибухи. Ймовірно, окупанти облаштували там якийсь штаб або це їхнє місце базування. Адже існує безліч випадків, коли ворог використовував і продовжує використовувати цивільну інфраструктуру у воєнних цілях.

Що відомо про Кадіївку Кадіївка – місто в Україні, адміністративний центр Кадіївської міської громади Алчевського району Луганської області. З 2014 року тимчасово окуповане російськими військами й входить до так званої "лнр". До 2016 року населений пункт називався Стаханов.

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