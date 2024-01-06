Об атаке в сети заявил глава оккупационной администрации Кадиевки Сергей Жевлаков. По его словам, при взрывах никто не пострадал, однако последствий в сети не опубликовал, передает 24 Канал.

К теме Умирают в пути в больницу: на оккупированной Луганской области серьезные проблемы с медициной

В Луганской области "беспокойно"

Жевлаков заявил, что по Кадиевке ночью 6 января якобы нанесли удар якобы с установки HIMARS. Традиционно оккупант обвинил во всем Украину.

Было выпущено две ракеты, пострадала гражданская инфраструктура, в том числе здание гостиницы "Донбасс". К счастью, никто не пострадал,

– заявил гауляйтер.

Отель "Донбасс", якобы оказавшийся под ударом: смотрите на карте

Следует отметить, что ни в одном из пропагандистских телеграм-каналов не опубликовали последствия "обстрела". Можно предположить, что под ударом оказались военные объекты. Кроме того, в ночь на 5 января местные жители также слышали по меньшей мере 2 мощных взрыва.

К слову, в гостинице "Донбасс" не в первый раз цветет "хлопок". Так, в августе 2022 года и в мае 2023 года там уже раздавались взрывы. Вероятно, оккупанты обустроили там какой-нибудь штаб или это их место базирования. Ведь существует множество случаев, когда враг использовал и продолжает использовать гражданскую инфраструктуру в военных целях.

Что известно о Кадиевке Кадиевка – город в Украине, административный центр Кадиевской городской общины Алчевского района Луганской области. С 2014 года временно оккупировано российскими войсками и входит в так называемую "лнр". До 2016 года населенный пункт назывался Стаханов.

Взрывы в Луганской области: последние новости