Взрыв недалеко от территории предприятия прогремел 3 декабря вечером. Местные жители говорят, что это был "теракт", а оккупационные власти назвали это событие просто "инцидентом".

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Взрыв в Алчевске

Так, жители Алчевска в соцсетях сообщили, что в 20:08 недалеко от территории Алчевского металлургического комбината произошел взрыв, в результате которого пострадали 6 человек. Кроме того, в СМИ уже пишут, что, вероятно, одна из пострадавших могла умереть в реанимации. Три человека находятся в состоянии средней тяжести.

Тем временем российская компания "ЮГМК" (Южный горно-металлургический комплекс), управляющая комбинатом, заявила об "инциденте", в результате которого пострадали 4 работника предприятия. В то же время, о каком инциденте именно речь идет компания уточнять не стала.

Версии "инцидента"

Украинский военнослужащий Артем Карякин с позывным "Східний", ссылаясь на местных, предположил, что у комбината неизвестные из автомобиля бросили гранату.

По его словам, неподалеку от места ЧП, в 59-м Квартале, якобы нашли взрывное устройство неизвестного типа. Поэтому во всем квартале выключили электричество до утра следующего дня.

На оккупированных территориях и в России нет покоя от "взрывных инцидентов"