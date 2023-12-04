Вибух неподалік території підприємства прогримів 3 грудня увечері. Місцеві жителі кажуть, що то був "теракт", а окупаційна влада назвала цю подію просто "інцидентом".
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Вибух в Алчевську
Так, мешканці Алчевська у соцмережах повідомили, що о 20:08 неподалік території Алчевського металургійного комбінату стався вибух, унаслідок якого постраждали 6 людей. Крім того, у медіа вже пишуть, що, ймовірно, одна із потерпілих могла померти у реанімації. Троє людей перебувають у стані середньої тяжкості.
Тим часом російська компанія "ЮГМК" ( Південний гірничо-металургійний комплекс), яка керує комбінатом, заявила про "інцидент", унаслідок якого постраждали 4 працівники підприємства. Водночас про який саме інцидент йдеться компанія уточнювати не стала.
Версії "інциденту"
Український військовослужбовець Артем Карякін із позивним "Східний", посилаючись на міцевих, припустив, що біля комбінату невідомі з автомобіля кинули гранату.
За його словами, неподалік від місця надзвичайної пригоди, у 59-му Кварталі, нібито знайшли вибуховий пристрій невідомого типу. Через це в усьому кварталі вимкнули електрику до ранку наступного дня.
На окупованих територіях і у Росії немає спокою від "вибухових інцидентів"
- У ніч проти 4 грудня у Луганську спалахнула нафтобаза. Жителі міста кажуть, що чули спочатку вибух, а вже потім трапилося загоряння – спалахнув один із резервуарів місцевої нафтобази. Російські пропагандисти писали про атаку безпілотників.
- Вдень приблизно о 15:00 на заході від російського Ростова пролунали вибухи. Губернатор міста заявив про роботу "ПВО".
- Пізно ввечері 3 грудня стало відомо про масштабну пожежу у Москві. Полум'я охопило завод спеціалізованих автомобілів.