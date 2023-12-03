Про пожежу у Москві розповідають місцеві пабліки у телеграмі, а також російські ЗМІ. Також викладають відео, на яких можна побачити масштаби займань.

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Густий дим здіймається у небо

Про те, що спалахнула пожежа на заводі у Москві, стало відомо близько 23:00. Кажуть, що полум'я охопило будівлю заводу на Відкритому шосе близько 22:15. Очевидці розповідають, що полум'я дуже швидко поширюється.

Масштабна пожежа горить на заводі спеціалізованих авто у Москві: дивіться відео

Також відомо, що на місці працюють відразу декілька пожежних розрахунків. Кажуть, полум'я охопило 500 квадратних метрів. А самій пожежі вже присвоїли другий ранг складності.

Пожежа на заводі супроводжується вибухами: дивіться відео

У мережу активно викладають ролики, зняті з сусідніх будинків. На них видно і те, як спецтехніка кружляє довкола заводу, і саму пожежу. А ще можна почути звуки вибухів.

2 грудня вибухи чули у Краснодарі

2 грудня російські телеграм-канали рясніли повідомленнями. У них ішлося про те, що близько 17:30 у небі над декількома районами Краснодара зафіксували "щось". Після цього місцеві мешканці чули звуки вибухів.

За даними інформаційних помийок, мешканці трьох районів Краснодара були особливо стривоженими. Мовиться про Ювілейний, Фестивальний, а також Прикубанку. Водночас, за словами пропагандистів, у регіоні буцімто працювала "ППО".

Ми отримали низку повідомлень про два спалахи в небі. Можу запевнити – Краснодар та Краснодарський край під надійним захистом,

– стверджує мер російського міста Євген Наумов та наголошує на "оперативності" роботи ППО.

Згодом російське міноборони відзвітувало. Воно запевнило, що близько 18:00 над акваторією Азовського моря буцімто знищили відразу дві переобладнані зенітні ракети С-200. У Кремлі пишуть, що це буцімто була атака на певні об'єкти на території країни-агресорки.

Також у мережу виклали відео та фото. Вони свідчать про те, що над Краснодаром дійсно були якісь повітряні цілі. Один із росіян на відео бідкався на "спалахи у небі".