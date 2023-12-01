Російські пабліки пишуть, що поблизу одного з гаражних кооперативів у Петербурзі спалахнув агнар, в якому зберігалися хімікати.

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Не там покурили

За даними ЗМІ, надзвичайна ситуація трапилася вдень у районі Старого Села, залізничної платформи. На місце інциденту згодом прибули співробітників МНС. Рятувальники почали гасити пожежу, коли несподівано прогримів вибух. Унаслідок детонації, площа загоряння швидко розрослася. Наразі відомо, що одного зі співробітників складу госпіталізували з опіками.

Тим часом у мережі вже "гуляє" відео потужного вибуху на складі. Причини загоряння об'єкту росіяни поки не озвучували.

Гучний "бабах" на вулиці Петербурга: відео соцмережі

Зверніть увагу! У ніч проти 29 листопада гучно було у Брянську. Там, як пишуть російські пабліки, у районі телецентру пролунав потужний вибух. Окупанти заявили, що кілька груп ударних безпілотників атакували склад із "Шахедами". Однак, офіційних заяв щодо цього інциденту не було.

СБУ успішно підриває залізниці у глибині російського Сибіру

30 листопада стало відомо про чергову спецоперацію Служби безпеки України на території країни-агресорки. У Бурятії на Байкало-Амурській магістралі стався вибух. Джерела 24 Каналу уточнили, що українська спецслужба підірвала єдине залізничне сполучення Росії з Китаєм –Північномуйський тунель імені Бессолова. Не встигли росіяни оговтатися від такого удару, як по них прилетів другий. Вже наступного дня на Байкало-Амурській магістралі знову було неспокійно. Там підірвали потяг з паливом. Справа в тому, що СБУ розрахувала дії окупантів. Ті після паралізації тунелю почали використовувати об'їзний шлях, який проходить через "Чортів міст". І саме тоді, коли потяг їхав по цьому мосту, спрацювали вибухові пристрої. Від вибуху загорілося 6 цистерн.