Джерела 24 Каналу повідомляють, що на Байкало – Амурській залізничній магістралі вибухнув ще один потяг з паливом. Це вже другий такий інцидент.
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Гасити пожежу приїхав пожежний потяг
Як зазначають джерела 24 Каналу, цей підрив став другим етапом спецоперації СБУ із виведення з ладу цієї важливої залізничної магістралі. Росіяни використовували її для забезпечення логістики.
Російським спецслужбам варто звикати, що наші люди – всюди. Навіть в далекій Бурятії,
– наголосило джерело.
Перший інцидент із вибухом вантажного потягу відбувся безпосередньо в Північномуйському тунелі. Для продовження руху росіяни почали використовувати об'їзний шлях, який проходить через "Чортів міст". Однак саме на це й розраховували співробітники СБУ. Коли потяг їхав по цьому мосту, спрацювали вибухові пристрої.
Російські телеграм-канали пишуть, що від вибуху загорілось 6 цистерн.
Спецоперації СБУ зменшують ресурси окупантів
- СБУ підтвердила статус спецслужби номер 1 в Україні та вийшла на новий рівень спецоперацій, до якого росіяни виявились неготовими. Про це пише політолог Тарас Загородній. Так він прокоментував удар безпілотників СБУ по НПЗ в Краснодарському краї.
- За його словами, Афіпський НПЗ – основний виробник авіаційного пального для літаків ворога. Внаслідок ураження у росіян буде значно менше палива, яке вони зможуть використати, щоб атакувати Україну.
- Для ударів Служба обирає саме ті об'єкти, знищення чи пошкодження яких завдає найбільше проблем військам Росії. І які, очевидно, мали б бути найбільш захищеними. Однак атаки все одно досягають успіху.