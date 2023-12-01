Источники 24 Канала сообщают, что на Байкало – Амурской железнодорожной магистрали взорвался еще один поезд с топливом. Это уже второй подобный инцидент.

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Тушить пожар приехал пожарный поезд

Как отмечают источники 24 Канала, этот подрыв стал вторым этапом спецоперации СБУ по выведению из строя этой важной железнодорожной магистрали. Россияне использовали ее для обеспечения логистики.

Российским спецслужбам следует привыкать, что наши люди – повсюду. Даже в далекой Бурятии,

– подчеркнул источник.

Первый инцидент со взрывом грузового поезда произошел непосредственно в Северномойском тоннеле. Для продолжения движения россияне начали использовать объездной путь, который проходит через "Чертов мост". Однако именно на это рассчитывали сотрудники СБУ. Когда поезд ехал по этому мосту, сработали взрывные устройства.

Российские телеграм-каналы пишут, что от взрыва загорелось 6 цистерн.

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