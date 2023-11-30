За даними 24 Каналу, СБУ могла провести чергову вдалу операцію у глибині Росії. У самому відомстві цю інформацію не коментували.
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У ніч проти 30 листопада у Бурятії було гучно. Там підірвали Північномуйський тунель імені Бессолова.
За даними 24 Каналу, СБУ могла провести чергову вдалу операцію у глибині Росії. У самому відомстві цю інформацію не коментували.
Дивіться також Дивно, що цього не сталось раніше: як діятиме "спляча кремлівська агентура" в Україні