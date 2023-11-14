Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу у понеділок, 13 листопада, пише 24 Канал.

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Наша остання оцінка полягає в тому, що Китай не поставив Росії зброю в рамках війни проти України,

— заявив Салліван.

Також він зазначив, що цю оцінку зробили на основі даних декілька днів тому(у першій половині листопада), додавши, що цю інформацію ще перевірять пізніше.

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