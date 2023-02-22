Однак Пекін навряд постачатиме окупантам летальну зброю. Про це для 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський.

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"Якщо Китай звинувачує США у підігрівання війни, коли ті постачають Україні зброю, то не має також постачати зброю росіянам. Тому мова не про озброєння, а про інший світопорядок, який Китай вважає більш справедливим", – вважає політолог.

Китай не хоче ізолювати Росію

На думку Вігірінського, Китай пропонуватиме Росії те, що є базовими принципами ООН. Тобто самостійне голосування, суверенітет, конкуренцію, невизнання територіальних анексій.

Думаю, що візит Сі Цзіньпіна до Росії матиме інший характер. Пропагандисти подаватимуть його як союзницький, дружній, але з іншого боку Росія для Китаю є хорошим торговельним партнером, який дозволяє отримувати конкурентні переваги в економічному секторі, – сказав експерт.

Він зазначив, що Китай не повторює механізми Росії, а використовує м'яку силу. Вігінінський вважає, що Пекін наголошуватиме на мирному плані.

До речі Сі Цзіньпін планує в найближчі місяці відвідати Москву для зустрічі з Путіним, – WSJ

"Тенденції, що пов'язані з мирним планом, свідчать – Китай не має експансіоністських настроїв, пов'язаних з використанням військової сили. Тут не мовиться про погрози постачання озброєння, бо це може бути викликом для Сполучених Штатів. Тобто ініціатива стає контроверсійною", – розповів Вігірінський.

Він впевнений, що розмови про постачання зброї не буде під час візиту Сі Цзіньпіна до Росії. Як нагадав Вігірінський, Володимир Зеленський чітко окреслив – не бачить військового сприяння Росії від Китаю.

"Мені здається, що все-таки треба акцентувати на тому, що Китай демонструє Росії. Тобто він не намагається ізолювати Росію і не хоче третьої світової війни", – додав експерт.

Заява Китаю

Речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь заявив, що Пекін не постачатиме Росії летальної зброї. Він звинуватив НАТО у брехні й наголосив, що саме Альянс і США є найбільшими постачальниками зброї.

"Припиніть оббріхувати Китай необґрунтованими спекуляціями щодо України, відмовтесь від старого менталітету часів Холодної війни та припиніть розпалювати конфронтацію. Сполучені Штати та інші країни НАТО зараз постійно поширюють інформацію про те, що Китай може надати зброю Росії, що є хитрістю, яку використали та розкрили на початку української кризи", – переконує Ван Веньбінь.