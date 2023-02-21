В західних ЗМІ заявляють, що Пекін хоче відігравати більш активну роль у припиненні російсько-української війни. Зустріч з Путіним дозволить Китаю повторити свої заклики не використовувати ядерну зброю.
Лідер Китаю Сі Цзіньпін в найближчі місяці планує відвідати столицю країни-окупантки. Зустріч з Володимиром Путіним повинна стати частиною поштовху до багатосторонніх мирних переговорів.
Джерело:The Wall Street Journal
В західних ЗМІ заявляють, що Пекін хоче відігравати більш активну роль у припиненні російсько-української війни. Зустріч з Путіним дозволить Китаю повторити свої заклики не використовувати ядерну зброю.