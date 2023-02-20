Про це 24 Каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. За його словами, після Мюнхенської безпекової конференції навіть найбільші україноскептики почали змінювати свої позиції.

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В чому полягатиме ідея Китаю

Поки що невідомі точні пропозиції Китаю, але існують припущення, що Китай пропонуватиме завершення бойових дій за умови припинення постачання озброєння для України.

Олександр Краєв вважає, що в такому випадку Китай зробить усе, щоб Росія виконувала ці домовленості, бо для нього це буде найбільшою дипломатичною та політичною перемогою.

При цьому експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" сумнівається, що Захід погодиться на подібні пропозиції, оскільки не може собі дозволити поступитись Китаю у питаннях ідеологічної першості.

"Я сумніваюсь, що Захід взагалі буде розглядати сценарій того, щоб повністю підтримати китайський проєкт. Сказати, що там є здорові ідеї, сказати, що Китай нормально аналізує ситуацію – можливо, але підтримати таку позицію – сумніваюсь", – сказав Краєв.

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Олександр Краєв вважає малоймовірною таку ситуацію, а також він зазначив, що ситуації, в якій пропозиції Китаю ніхто не підтримає – не буде.

"Її цілком спокійно підтримають країни Африки, які казали, що цей конфлікт просто потрібно припинити, бо буде голод, і там вже не важливо, хто займається своїми сторонніми питаннями", – сказав Краєв.

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Він також додав, що таку пропозицію підтримають в Азії, бо вони вважають російський наратив про "один народ" цілком реалістичним. Також ідею можуть підтримати й в Латинській Америці, бо скажуть, що не можна вічно воювати.

Китай точно не залишиться один і для нього це буде черговим підтвердженням його старого наративу, що більшість населення Землі не підтримує антиросійські санкції, а підтримує перемовини,

– сказав Краєв.

Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" розповів, що дійсно, якщо взяти населення Китаю, Індії та ще декількох країн Азії, Африки та Америки, то буде більшість. І, на жаль, Китай буде й надалі просувати цю тезу.

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