Про це 24 Каналу розповів російський публіцист зі США Андрій Піонтковський. За його словами, США попередили Китай щодо серйозних наслідків у разі постачання китайської зброї до Росії.

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В чому полягає "мирний план"

Андрій Піонтковський вважає, що Китай може запропонувати неприйнятний для України план, в якому Росія виводить свої війська з окупованих територій, але Україна зобов'язується не вступати в НАТО та закріпити нейтральний статус.

Публіцист аргументував це припущення тим, що очільник МЗС Китаю Ван Ї раніше заявляв, що їхній "мирний план" базуватиметься на повазі територіальної цілісності країн та "врахуванні законних інтересів безпеки держав".

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Останнє може бути відголосом російського пропагандистського наративу про, начебто, загрозу їхній безпеці зі сторони НАТО. Публіцист твердо переконаний, що Україна не погодиться на ці умови.

Україна не віддасть жодної частини своєї території, а тим більше вона не віддасть своєї незалежності, бо ця умова нейтральності - це виконання російської програми щодо відмови Україні в суверенітеті, так званої, "фінляндизації України",

– підкреслив Піонтковський.

Попри абсурдність такого плану, Андрій Піонтковський впевнений, що все-таки є позитивний момент у ньому. Він вважає, що цей план дуже сильно вплине на найближче оточення Путіна, бо якщо вже Китай говоритиме про необхідність цілісності України, то у Путіна дійсно погані справи, тож його оточення вирішить, що потрібно від нього відмежовуватись.

Китай та США як "сіамські близнюки"

Російський публіцист зазначив, що США та Китай тісно пов'язані між собою економічно, а тому у випадку, якщо Китай почне передавати Росії зброю, США можуть розірвати ці зв’язки, що повністю зруйнує економіку Китаю.

"Китай та США настільки економічно пов'язані, це наче сіамські близнюки і, якщо Китай почав би передавати зброю, американці могли б піти, вони про це попередили, на розрив економічних зв'язків", – сказав Піонтковський.

В чому вигода для Китаю?

На думку Піонтковського, Китаю вигідна співпраця з Росією, бо він зараз отримує енергоносії по знижених цінах після того, як ЄС встановив ембарго та закрив свої ринки. Також публіцист зазначив, що Китай домінує економічно на Далекому Сході Росії та в Сибірі, а саму країну-терористку перетворив на свого васала, який повністю залежить від Китаю.

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