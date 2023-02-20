Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог Ігор Рейтерович. За його словами, Китаю найбільш вигідний сценарій, у якому Росія буде ослабленою.

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Що передбачатиме "мирний план" Китаю

Рейтерович зазначив, що навряд чи "мирний план" Сі Цзіньпіня буде співпадати із 10 пунктами, які пропонує Україна. Насамперед план буде містити загальні фрази про територіальну цілісність.

"Це будуть загальні фрази, які Китай неодноразово озвучував в ООН і на інших майданчиках, про необхідність припинення війни, мирних переговорів. Швидше за все, дотримання територіальної цілісності, оскільки це питання є вкрай важливим і для Китаю", – вважає він.

Політолог припустив, що також у плані прозвучать слова про будівництво нової архітектури міжнародної безпеки та міжнародних відносин з урахуванням інтересів різних сторін.

Може бути таке, що цей план буде стосуватися не стільки України, стільки буде певним сигналом для США, що Китай виходить на глобальну арену і також почне більше уваги приділяти тому, що відбувається в Європі та на кордонах з НАТО,

– сказав Рейтерович.

На думку Ігоря Рейтеровича, "мирний план" Сі Цзіньпіня не буде передбачати конкретних заходів для припинення війни. Також він відзначив, що у Росії зараз радіють та думають, що Китай стоїть на їхньому боці. Однак Сі Цзіньпінь відстоює виключно власні інтереси.

"Радість передчасна, тому що Китай переслідує свої інтереси. Ці інтереси значною мірою розходяться з баченням Росії по одному ключовому пункту, що війна є засобом для розв'язання проблем. Бачення Китаю більшою мірою співпадає з баченням США та інших країн-партнерів, які підтримують Україну", – додав політолог.

Рейтерович про "мирний план" Китаю: дивіться відео

Китаю не потрібна сильна Росія

Рейтерович відзначив, що для Китаю найбільш прийнятним є сценарій, у якому Росія буде суттєво ослабленою. Сі Цзіньпінь підтримує Владіміра Путіна, бо зараз Китай не готовий повернути втрачені території, які відійшли до Росії.

Сильна Росія Китаю не потрібна. Зараз вони політично підтримують Росію та безпосередньо Путіна не через те, що вони збираються разом виступати проти колективного Заходу, а через те, що Китай ще вважає себе не готовим до тотального домінування в певному регіоні,

– зазначив він.

Політолог пригадав виступ Сі Цзіньпіня на останньому з’їзді партії, де він прямо заявив, що майбутнє Китай бачить виключно в плані двох країн: США та Китаю.

"Всі інші можуть бути або союзниками, або у випадку Китаю більш характерно сателітами. Для Росії визначена роль сателіту, оскільки Китай поки не бачить можливості повернути свої території, які були окуповані ще московським царством, а потім російською імперією", – говорить Рейтерович.

Ігор Рейтерович додав, що як тільки Китай зрозуміє, що вже готовий до наступного кроку, то всі стратегічні відносини з Росією завершаться. За його словами, Китай не може допустити порушення територіальної цілісності України, бо й сам перебуває у вразливому становищі.

"Допустити прецедент, що Росія захоплює якусь частину території, для Китаю – це відкрити скриньку Пандори. Їм треба вирішити спочатку внутрішні свої питання з Тайванем, а потім вони зможуть говорити про переділ інших країн. Але зрозуміло, що для Китаю такою країною буде Росія", – зауважив він.

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